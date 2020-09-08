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مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز فحص مخبري بقيمه (30) ألف دولار

08 أيلول / سبتمبر 2020 09:22

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غزة-الرأي

استلم المختبر المركزي التابع لمجمع ناصر الطبي جهاز فحص مخبري مقدم من إتحاد لجان الرعاية الصحية التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهو جهاز مخصص للفحوصات الكيميائية كوظائف الكلي والكبد والسكر وتقدر تكلفة الجهاز (30) ألف دولار.

ووجه رئيس لجان الرعاية الصحية وعضو المكتب السياسي للجبهة أ. لؤي ابو معمر كلمة شكر وثناء للجيش الأبيض على مواجهته جائحة كورونا بكل الإمكانيات المتاحة مبديًا استعداده لتقديم أي دعم تحتاجه وزارة الصحة.

بدوره،  أثنى رئيس بلدية خان يونس ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية في محافظة خان يونس م. علاء البطة على التكامل بين مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية مما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لشعبنا.

 من جهته ،أبدى مدير عام مجمع ناصر الطبي د. محـمد زقوت سعادته البالغة بوصول هذه الجهاز والذي يمثل نقلة نوعية على صعيد جودة الخدمات المخبرية المقدمة للمرضى كما وجه شكره لكل من ساهم وبادر لوصول هذا الجهاز الحديث لمختبر مجمع ناصر الطبي.

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