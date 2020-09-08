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النيابة العامة تحقق في 245 قضية متنوعة

08 أيلول / سبتمبر 2020 09:30

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غزة-الرأي

أكدت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في 245 قضية بقطاع غزة ، شملت - 54 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، 54 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة،- 137قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وبينت النيابة فى الموجز اليومي لعملها امس وتحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي أنها قامت بتوقيف 40 متهم على مختلف القضايا المذكورة ، حيث اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

واكدت النيابة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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