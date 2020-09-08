وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف كمية من الأعلاف لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 245 قضية متنوعة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز فحص مخبري بقيمه (30) ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: ترحيل 129 طن نفايات للمكب الرئيس في الفخاري وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ :استمرار تعقيم بيوت المخالطين والأماكن العامة بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية العاروري: "القسام" مع أيّ مصالحة لا تمسّ سلاح المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ خان يونس تستقبل وتعالج 229 اتصالاً وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تحرر 22 محضر ضبط لتجار مُخالفين وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع عدوان الطبي" يُدرب عشرات الكوادر الطبية لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة بالاوقاف تعلن بدء العام الدراسي بالتعليم عن بعد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

منعا للغش والاستغلال للظروف الحالية

الزراعة تتلف كمية من الأعلاف لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية

08 أيلول / سبتمبر 2020 09:46

1
1

غزة-الرأي

أتلفت مديرية زراعة خانيونس بالتعاون مع الرقابة الزراعية، ومباحث التموين، ضمن لجنة مشتركة كمية من الأعلاف ثبت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
ويأتي ذلك بعد إجراء تحليل مخبرى للعلف حيث تم إتلاف 3 طن علف أرانب،وذلك بحضور مندوب عن التاجر و لجنة الاتلاف،و ذلك ضمن الحملة الرقابية التى تقوم بها وزارة الزراعة على مصانع ومستودعات وموردي الأعلاف الحيوانية.
وتهدف الطواقم الفنية والرقابية من وراء ذلك إلى الحفاظ على مدخلات القطاع الزراعي، والحيواني وخاصة قطاع الأعلاف.

يذكر أن وزارة الزراعة تنفذ بشكل دوري جولات رقابية مكثفة على مصانع ومستودعات وموردي الأعلاف في مختلف مناطق قطاع غزة وتقوم بأخذ العديد من العينات وفحصها في المختبرات المختصة، وذلك للتأكد من جودة هذه الاعلاف ومدى مطابقتها للمواصفات التي وضعتها الوزارة لتنظيم قطاع الاعلاف منعا للغش والاستغلال للظروف الحالية في قطاع غزة.

1 2 3
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية للمهندسين تواصل مبادراتها المجتمعية وتدعم لجان مواجهة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟