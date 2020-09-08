الزراعة تتلف كمية من الأعلاف لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية

غزة-الرأي

أتلفت مديرية زراعة خانيونس بالتعاون مع الرقابة الزراعية، ومباحث التموين، ضمن لجنة مشتركة كمية من الأعلاف ثبت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

ويأتي ذلك بعد إجراء تحليل مخبرى للعلف حيث تم إتلاف 3 طن علف أرانب،وذلك بحضور مندوب عن التاجر و لجنة الاتلاف،و ذلك ضمن الحملة الرقابية التى تقوم بها وزارة الزراعة على مصانع ومستودعات وموردي الأعلاف الحيوانية.

وتهدف الطواقم الفنية والرقابية من وراء ذلك إلى الحفاظ على مدخلات القطاع الزراعي، والحيواني وخاصة قطاع الأعلاف.

يذكر أن وزارة الزراعة تنفذ بشكل دوري جولات رقابية مكثفة على مصانع ومستودعات وموردي الأعلاف في مختلف مناطق قطاع غزة وتقوم بأخذ العديد من العينات وفحصها في المختبرات المختصة، وذلك للتأكد من جودة هذه الاعلاف ومدى مطابقتها للمواصفات التي وضعتها الوزارة لتنظيم قطاع الاعلاف منعا للغش والاستغلال للظروف الحالية في قطاع غزة.