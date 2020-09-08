اتحاد بلديات قطاع غزة يناقش مع الوفد الوزاري تداعيات جائحة كورونا

غزة-الرأي

بحث اتحاد بلديات قطاع غزة مع الوفد الوزاري المتواجد في غزة الأوضاع العامة في المحافظات والمدن جراء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واحتياجات كافة القطاعات الخدماتية لمواجهته وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وحضر اللقاء الذي عقد في فندق الروتس غرب مدينة غزة، وزير الأشغال العامة والإسكان محـمد زيارة، ووزير الدولة للريادة والتمكين أسامة السعداوي، وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، بمشاركة وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان، ورئيس اتحاد البلديات ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ورئيس بلدية خان يونس ورئيس اللجنة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا م. علاء الدين البطة، ورؤساء البلديات الكبرى، والمدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة في محافظات الوسطى والجنوب.

بدوره ،أطلع د. السراج الوفد الوزاري على الظروف الطارئة التي تمر بها بلديات قطاع غزة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وما تركته من آثار على الجميع، وجهود البلديات من أجل البقاء على تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين، رغم قلة الإمكانيات وشح الموارد وعدم قدرة المواطنين على دفع فواتير الخدمات.

وأشار إلى احتياجات البلديات الطارئة في مواجهة فيروس كورونا وأهمها توفير النفقات والمصاريف التشغيلية، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل آليات ومرافق البلديات، وتوفير مستلزمات ومعدات مكافحة فيروس كورونا من أدوات تعقيم ووقاية وكلور وغيرها، ودعم مشاريع جمع وترحيل النفايات الصلبة وتوصيل المياه وتصريف المياه العادمة.

وأكد رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة أن البلديات لن تدخر جهدًا في سبيل ضمان وصول الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا رغم عدم قدرتها على توفير رواتب موظفيها بعد شراء الوقود اللازم لعمل مرافقها الخدماتية على حساب رواتب الموظفين، في ظل انعدام الإيرادات.

من جهته ، أعرب الوفد عن تقديره لجهود البلديات في ظل جائحة كورونا وعملها الدؤوب لتقديم الخدمات للمواطنين، رغم ما تعانيه من ظروف صعبة ومعقدة، واعدا بنقل رسالة البلديات واحتياجاتها إلى رئيس الوزراء الدكتور محـمد اشتية.