الزراعة تنفذ جولات رقابيه لمحال بيع المستلزمات الزراعية ونقاط التعبئة

غزة-الرأي

نفذت لجنة طوارئ زراعة الوسطى عدداً من الزيارات الميدانية على محال،و نقاط بيع اللحوم و الدواجن،والأسماك والمجمدات، للتأكد من سلامة المنتج،و الاجراءات المتبعة من قبلهم .

ويأتي ذلك بناء على الخطة المعدة مسبقا ً بمتابعة استقرار و توفر الخضار و الدواجن و وصولها بشكل سليم و آمن للمستهلك

في السياق ذاته، قامت لجنة الطوارئ بمتابعة محال بيع المستلزمات الزراعية،ونقاط تعبئة الخضار.

و في سياق منفصل شاركت اللجنة في حضور اجتماع لجنة الطوارئ العليا للمحافظة،حيث جرى مناقشة القضايا المتعلقة بالمهن الزارعية، و تسهيل الحركة لهم.