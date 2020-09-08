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الزراعة تنفذ جولات رقابيه لمحال بيع المستلزمات الزراعية ونقاط التعبئة

08 أيلول / سبتمبر 2020 10:23

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غزة-الرأي

نفذت لجنة طوارئ زراعة الوسطى عدداً من الزيارات الميدانية على محال،و نقاط بيع اللحوم و الدواجن،والأسماك والمجمدات، للتأكد من سلامة المنتج،و الاجراءات المتبعة من قبلهم .
ويأتي ذلك بناء على الخطة المعدة مسبقا ً بمتابعة استقرار و توفر الخضار و الدواجن و وصولها بشكل سليم و آمن للمستهلك
في السياق ذاته، قامت لجنة الطوارئ بمتابعة محال بيع المستلزمات الزراعية،ونقاط تعبئة الخضار.
و في سياق منفصل شاركت اللجنة في حضور اجتماع لجنة الطوارئ العليا للمحافظة،حيث جرى مناقشة القضايا المتعلقة بالمهن الزارعية، و تسهيل الحركة لهم.

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