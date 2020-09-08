طوارئ خان يونس :ضخ 23 ألف كوب مياه لشبكات المواطنين

غزة-الرأي

قامت طواقم دائرة المياه العاملة في لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بضخ (23) ألف كوب مياه التي تم استخراجها من الآبار وتجميعها في الخزانات الأرضية ومن ثم معاودة ضخها لشبكات المواطنين ضمن جدول التوزيع المعمول به، وذلك في اطار المساعي المبذولة لتغذية السكان بالمياه وتعويض احتياجاتهم التي ازدادت نتيجة ارتفاع درجة حرارة الصيف وكذلك الاجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذوها في ظل جائحة كورونا.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة للحفاظ على حياتكم من الوباءوضرورة الاتصال وقت الضرورة على رقم الطوارىء (115).