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ارتفاع عدد النواب المختطفين إلى 9

08 أيلول / سبتمبر 2020 10:36

الضفة الغربية - الرأي

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الثلاثاء، أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي ارتفع مجددا اليوم الثلاثاء إلى (9) بعد اعتقال النائبين محمد إسماعيل الطل" والشيخ "نايف محمود الرجوب" فجر اليوم الثلاثاء بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضح الباحث "رياض الاشقر " مدير المركز، في بيان صحفي، أن النائب "الرجوب" هو أسير سابق اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 11 عاماً في سجون الاحتلال، ويشتكي من ظروف صحية صعبة، حيث يعانى من مشاكل في الكلى ، إضافة إلى مشكلة في الأعصاب، وكان تعرض قبل شهر للاستجواب لساعات وإطلاق سراحه.

بينما النائب "الطل" - وفق إفادة الأشقر- هو أيضاً أسير سابق اعتقل عدة مرات، وأمضى خلالها ما يزيد عن 12 عاما في سجون الاحتلال، نصفها في الاعتقال الإداري ، ويعانى من عدة أمراض أبرزها قرحة في الاثني عشر، اضافة الى اصابته بمرض السكري والضغط المزمنين، ومشاكل في القلب.

واعتبر الاشقر اختطاف النواب "انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز لتحجيم دورهم في مواجهة سياسة الاحتلال العدوانية، وقرار الضم وصفقة القرن". وطالب كافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل الفاعل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.
 

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