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118 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لوزارة الصحة

08 أيلول / سبتمبر 2020 11:02

غزة - الرأي

ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الثلاثاء 8/9/2020

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1464 عينة

 الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 118 ) حالة.

اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1269 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 1171 
(1141 من المجتمع و 30 من العائدين)
متعافين 89 
وفيات 9 ( 8 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تبحث الاجراءات المناسبة وفق الحالة الوبائية لكل منطقة

 اننا بحاجة ماسة الى تكاثف الجميع من اجل كسر حلقات التفشي

 نؤكد على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي عند الخروج من المنزل.

 وزارة الصحة تؤكد على تشديد اجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

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