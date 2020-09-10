"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

غزة-الرأي

أطلقت جمعية عطاء فلسطين الخيرية مسابقتها الثقافية الثانية بعنوان "أنا الرسام" للمساهمة في دعم الجانب الثقافي للأطفال الفلسطينيين وتعزيز الابداع لتنمية مخيلتهم وقدراتهم في مجال الفن والرسم.

وتقوم فكرة المسابقة، الممولة من مؤسسة فلسطين للتنمية ووزارة الثقافة، على إعطاء الأطفال مساحة لتعبير عن أنفسهم بالرسم والألوان من خلال رسوم القصص الخمسة الفائزة في المسابقة الأولي «أنا الراوي» التي اختتمت في شهر تموز من العام الحالي، وتستهدف المسابقة الأطفال من سن 10 إلى 15 عاما من كافة المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت مدير عام "عطاء فلسطين" رجاء أبو غزالة أن الجمعية خصصت جوائز مالية تتراوح بين 800 -400 دولار للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، بالإضافة إلى طباعة القصص والرسومات الفائزة في كتب أطفال مصورة،مشيرة أن التسجيل بالمسابقة من خلال ارسال الرسومات عن طريق موقع الجمعية الإلكتروني في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2020، مع ضرورة الالتزام بشروط المشاركة.

وأعربت عن شكرها وتقديرها للمؤسسات الداعمة التي ضربت نموذجا في دعم وإنجاح النشاطات الثقافية التي تسهم في استثمار مواهب وطاقات الفلسطينيين، داعيةجميع الأهالي لاكتشاف مواهب أطفالهم وتحفيزها للمشاركة بالمسابقة واستثمار أوقات الفراغ في البيوت.



