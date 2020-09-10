وكالة الرأي الفلسطينية الصحة لـ"الرأي": بدأنا أخذ عينات داخل المجتمع للسيطرة على "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية " المراكز الشبابية" تنفذ مبادرات توعية ودعم لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد لـ"الرأي": المواطن يتحمل جزءاً من عملية ضبط السوق وكالة الرأي الفلسطينية اعترافات: انسحابنا غباء وعملية "نتساريم" قَصَمَتنا! وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تواصل متابعة محطات تعبئة الخضار والمشاتل الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية وفد أمني مصري يصل غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تتفقد مربي الدواجن في منطقة "الشجاعية" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: حالة وفاة و195 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الفريق التمريضي الثاني ينهى استعداداته للعمل في مستشفى غزة الاوروبي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تصريف 1,590 متر مكعب صرف صحي للمحطة المعالجة
أخبار » انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

08 أيلول / سبتمبر 2020 11:35

1
1

غزة-الرأي

 أطلقت جمعية عطاء فلسطين الخيرية مسابقتها الثقافية الثانية بعنوان "أنا الرسام" للمساهمة في دعم الجانب الثقافي للأطفال الفلسطينيين وتعزيز الابداع لتنمية مخيلتهم وقدراتهم في مجال الفن والرسم.

وتقوم فكرة المسابقة، الممولة من مؤسسة فلسطين للتنمية ووزارة الثقافة، على إعطاء الأطفال مساحة لتعبير عن أنفسهم بالرسم والألوان من خلال رسوم القصص الخمسة الفائزة في المسابقة الأولي «أنا الراوي» التي اختتمت في شهر تموز من العام الحالي، وتستهدف المسابقة الأطفال من سن 10 إلى 15 عاما من كافة المحافظات الفلسطينية. 

وأوضحت مدير عام "عطاء فلسطين" رجاء أبو غزالة أن الجمعية خصصت جوائز مالية تتراوح بين 800 -400 دولار للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، بالإضافة إلى طباعة القصص والرسومات الفائزة في كتب أطفال مصورة،مشيرة أن التسجيل بالمسابقة من خلال ارسال الرسومات عن طريق موقع الجمعية الإلكتروني في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2020، مع ضرورة الالتزام بشروط المشاركة. 

وأعربت عن شكرها وتقديرها للمؤسسات الداعمة التي ضربت نموذجا في دعم وإنجاح النشاطات الثقافية التي تسهم في استثمار مواهب وطاقات الفلسطينيين، داعيةجميع الأهالي لاكتشاف مواهب أطفالهم وتحفيزها للمشاركة بالمسابقة واستثمار أوقات الفراغ في البيوت. 


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟