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إصابة 7 أسرى جدد بفيروس كورونا في "عوفر"

08 أيلول / سبتمبر 2020 11:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أبلغت إدارة سجن "عوفر" بإصابة 7 أسرى جدد بفيروس "كورونا" في قسمي (14) و(17) وهي أقسام ما تسمى "بالمعبار"، والتي تضم الأسرى الموقوفين من المعتقلين حديثاً.

واعتبر نادي الأسير أن ما يجري في سجن "عوفر" من ازدياد في حالات الإصابة بين صفوف الأسرى، مؤشر خطير، ويزيد من احتمالية انتشار الوباء بشكل أوسع بين صفوف الأسرى، مشيراً إلى أن استمرار عمليات الاعتقال اليومية بالإضافة إلى السجانين وعمليات نقل الأسرى، تُشكل المصادر الأساسية في انتقال عدوى الفيروس إلى الأسرى.

وأكد نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال تواصل استخدام الوباء، كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، من خلال فرض عملية عزل مضاعفة عليهم، وعرقلة زيارات محاميهم، مع إدعائها بتوفير مراكز "حجر صحي" وما هي إلا زنازين ومعتقلات لا تصلح للعيش الآدمي.

 وفي هذا الإطار، جدد نادي الأسير مطالبه بالإفراج عن الأسرى المرضى على وجه الخصوص، والضغط في سبيل وجود لجنة دولية محايد للإشراف على نتائج عينات الأسرى  وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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