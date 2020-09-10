وكالة الرأي الفلسطينية الصحة لـ"الرأي": بدأنا أخذ عينات داخل المجتمع للسيطرة على "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية " المراكز الشبابية" تنفذ مبادرات توعية ودعم لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد لـ"الرأي": المواطن يتحمل جزءاً من عملية ضبط السوق وكالة الرأي الفلسطينية اعترافات: انسحابنا غباء وعملية "نتساريم" قَصَمَتنا! وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تواصل متابعة محطات تعبئة الخضار والمشاتل الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية وفد أمني مصري يصل غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تتفقد مربي الدواجن في منطقة "الشجاعية" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: حالة وفاة و195 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الفريق التمريضي الثاني ينهى استعداداته للعمل في مستشفى غزة الاوروبي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تصريف 1,590 متر مكعب صرف صحي للمحطة المعالجة
أخبار » عربي ودولي

مسؤول إماراتي: محمد بن زايد سيزور إسرائيل في وقت قريب

08 أيلول / سبتمبر 2020 12:04

غزة- الرأي:

قال علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، "إن اليوم الذي سيزور فيه ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، إسرائيل، ليس ببعيد، وسيكون في وقت قريب".

وأضاف النعيمي في حديث لموقع "يديعوت أحرونوت"، بأن "توقيع الاتفاق مع إسرائيل سيكون خلال هذا الشهر في البيت الأبيض، وفور الانتهاء منه سيتم السماح للرحلات الجوية المتبادلة بالسفر مباشرةً من الإمارات إلى إسرائيل، وكذلك بالعكس".

ولفت إلى أن الحفل سيحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد بن زايد، معربًا عن أمله في مشاركة وحضور دول عربية.

وقال النعيمي إن "الأميركيين يعملون من أجل ذلك، ونأمل أن يأتي أكبر عدد ممكن من القادة العرب، وهذه فرصة لا ينبغي تفويتها".

وأعرب عن اعتقاده بأن "إسرائيل ستزيل عقبات معارضتها لبيع طائرات الشبح F35 للإمارات".

وطالب الإسرائيليين بعدم مقارنة الاتفاقية المشتركة بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر والأردن، مشيرًا إلى أن الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي يشهد تقدمًا سريعًا للغاية في خطواته، لوجود قيادة ديناميكية وقلب وعقل مفتوح.

وقال "إنه يحلم بزيارة إسرائيل والمسجد الأقصى".

وبشأن إمكانية تأثير التوترات الأمنية كحرب مع غزة على العلاقات، قال النعيمي "هذا لن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟