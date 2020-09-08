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مجمع كمال عدوان يقدم 3500 إجراء احترازي وخدمة طبية بالشمال

08 أيلول / سبتمبر 2020 12:27

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غزة-الرأي

قدم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية شمال عزة ومنذ بدأ تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة في 24 من أغسطس الماضي وحتي الان قرابة 3500 إجراء احترازي ووقائي وطبي للمواطنين.

بدوره ، أكد مدير مجمع كمال عدوان الطبي العقيد  أحمد الكحلوت بإن الكوادر الطبية استقبلت من خلال خيمة الفرز بالمجمع قرابة 2800 مريض تم إجراء الفحوص الطبية والإجراءات الوقائية لهم.

وأضاف العقيد الكحلوت بإن المجمع الطبي وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية أجري 250 فحص ومسحة طبية (PCR) شملت 120 كادر طبي وتمريض وإداري يعمل بالمجمع و130 من المرضي والحالات المشتبه بها والمخالطة لحالات مصابة أخري.

وأشار العقيد الكحلوت بأن الكوادر الطبية من خلال إجراءها لتك الفحوصات اكتشفت 14 حالة إصابة بين كوادر المديرية و6 حالات مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" أخري بين المواطنين تم التعامل معهم وتحويلهم للمراكز المتخصصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الكحلوت بأن المجمع منذ بدأ تفشي الجائحة وبتوجيهات قيادة المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية ممثلة بمديرها العام عميد طبيب  محمد رمضان صالح شرع باستنفار كوادره الطبية واتخذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية اللازمة ونفذ العديد من حملات التوعية والتثقيف للمرضى وجولات متابعة الإجراءات المشددة بالمجمع الطبي.

الجدير بالذكر ، أن مجمع كمال عدوان الطبي يعمل ضمن خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا شمال غزة بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية حيث يعمل كمركز لحجر بعض الحالات المشتبه بها والمخالطة لحالات مصابة اخري.

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