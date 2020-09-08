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طوارئ الشمال تتفقد مراكز تجميع الخضار وثلاجات التبريد محذره المخالفين

08 أيلول / سبتمبر 2020 12:32

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غزة-الرأي

 قامت لجنة طوارئ زراعة شمال غزة برفقة مباحث التموين بمتابعة مراكز تجميع الخضار ومحلات التجزئة وثلاجات التبريد وذلك في إطار متابعتها الحثيثة لضبط حالة الأسواق.
وتأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات سابقة لضبط الأسعار والتأكد من إجراءات السلامة والوقاية، واستجابة لبعض الشكاوى التي ترد للزراعة بعدم التزام بعض التجار في الأسعار المقرة من قبل لجنة الطوارئ.
وخلال الجولة تم التأكيد علي الالتزام بالأسعار المعتمدة،محذرة كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

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