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وزارة الأسرى : اصابة 7 أسرى جدد بفيروس "كورونا"

08 أيلول / سبتمبر 2020 12:50

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غزة-الرأي

ابلغت  إدارة سجن "عوفر" الأسرى بإصابة 7 أسرى جدد بفيروس "كورونا" في قسمي (14) و(17) وهي أقسام ما تسمى "بالمعبار"، والتي تضم الأسرى الموقوفين من المعتقلين حديثاً ، ليرتفع عددهم  إلى 24 أسيرًا بعد إصابة 7 أسرى صباح اليوم في سجن عوفر، الذي بات منطقة موبوءة مع احتمالية أن يكون هناك اسرى آخرين مصابين بالفيروس

وجددت وزارة الأسرى وشؤون المحررين مطالبها بضرورة ارسال وفد طبي محايد سواء منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي بالاطلاع على أوضاع السجون ومدى سلامة الاجراءات المتبعة، والقيام باجراء فحوصات وأخذ مسحات لجميع الأسرى.

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