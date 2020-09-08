قيادي بفتح: زيارة هنية للبنان أحيت الواقع الفلسطيني

بيروت - الرأي

أثنى منير المقدح عضو قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح على زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى لبنان، والتي التقى فيها أطياف اللون السياسي اللبناني وزار مخيمات فلسطينية هناك.



وقال المقدح في لقاء مع وكالة "شهاب"، إن الزيارة رائعة، خصوصا أنها أتت مع اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية والذي خرج بمواقف مشرفة لكل الطيف السياسي الفلسطيني".



وأضاف "توقيت زيارة السيد هنية في مكانها الصحيح ولهذا السبب كانت الضجة الدولية لهذه الزيارة".



وتابع:"الزيارة أحيت الواقع الفلسطيني من جديد ويجب أن نستفيد منها وأن تكون خطوة للأمام للبرنامج الذي وضع في اتفاق الأمناء العامون بلبنان وأن يتم ترجمته على الأرض ومواجهة مشاريع التطبيع".



واستقبل الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة هنية استقبالا حافلا، حيث جابه رئيس حماس محمولات على أكتاف الفلسطينيين هناك.