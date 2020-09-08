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محاضر ضبط بحق تجار وإتلاف مواد منتهية الصلاحية

08 أيلول / سبتمبر 2020 02:42

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غزة- الرأي:

حررت وزارة الاقتصاد الوطني 36 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار في قطاع غزة
وأفادت الوزارة في ملخص تقريرها اليومي أنها نظمت 232 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات .

كما نفذت الوزارة 19 جولة ميدانية على المحال التجارية، وحررت 13 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية.
وحررت 3 محاضر ضبط بحق سيارات توزيع مياه لعدم التزامهم بالإجراءات الصحية، وأتلفت تمور وعصائةودقيق ومواد غذائية منتهية الصلاحية.   وأكدت الوزارة أن طواقهما تواصل التعامل مع كل البلاغات الواردة على أرقام الوزارة. 
     
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