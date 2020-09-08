وكالة الرأي الفلسطينية "الكهرباء" تعلن عن حزمة تسهيلات للراغبين بسداد فواتيرهم وكالة الرأي الفلسطينية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف أسرى "عوفر" وكالة الرأي الفلسطينية "عوض" يوجه رسالة تقدير للطواقم الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية محاضر ضبط بحق تجار وإتلاف مواد منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية الطاهر: تحقيق الوحدة يكتمل بعد التحلل من أوسلو وتبعاتها وكالة الرأي الفلسطينية قيادي بفتح: زيارة هنية للبنان أحيت الواقع الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية "كورونا".. يزيد مأساة الأسرى أسى (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : اصابة 7 أسرى جدد بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع مساعدات بقيمة (568) ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية بدء تداول اللقاح الروسي و27 مليون إصابة عالميا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بسبب رفعهم الأسعار والاحتكار

الاقتصاد بغزة تحيل 146 تاجرا وبائعا للنيابة العامة

08 أيلول / سبتمبر 2020 06:51

الشؤون القانونية بالوزارة
الشؤون القانونية بالوزارة

غزة – الرأي

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة 146 تاجرا وبائعا للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة العامة بسبب رفعهم الأسعار والاحتكار للنيابة العامة.

وقال مدير عام وحدة الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن التجار والبائعين المحالين للنيابة العامة على النحو التالي: 53 بمحافظة غزة، و29 بمحافظة الشمال، و19 بالوسطى، و12 بخان يونس، و33 برفح.

وأشار الغندور إلى أن عدد ممن تم إحالتهم غير ملتزمين بإجراءات السلامة الوقائية المحددة.

وذكر أن المخالفين تم إحالتهم بموجب محاضر الضبط المحررة خلال الأربع أيام السابقة فقط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟