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دعا للتعايش مع إجراءات الوقاية منه

معروف: من المبكر الحديث عن التعايش مع "كورونا"

08 أيلول / سبتمبر 2020 07:20

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف

غزة - الرأي

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أنه من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع فيروس كورونا في قطاع غزة خلال المرحلة الحالية.

وقال معروف خلال حديثه مع وكالة شهاب: "لا يمكن أن نراهن على مناعة أكثر من 90 ألف مسن ومريض في قطاع غزة فيما يتعلق بمسألة التعايش مع كورونا".

وأضاف: "لا نتمنى أن نصل إلى مرحلة مناعة القطيع ونتمنى أن يساعدنا المجتمع في ذلك باتباع إجراءات الوقاية".

وتابع معروف: "مناعة القطيع" استخدمته الدول التي انهارت فيها الأنظمة الصحية في تعالمها مع الفيروس".

وأوضح أنه تم اليوم تدشين حملة وطنية بعنوان "استهتارك يقتل أحبابك" للتوعية بخطر الوباء.

وأكد معروف على أهمية التعايش مع الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم زيارة تفشي الوباء.

وأشار إلى أنه يتم التركيز على البؤر المكتشفة في قطاع غزة ويتم تشديد الإجراءات عليها.

وشدد معروف، على أن الدور المطلوب من المواطنين دور مهم ويجب أن يتسم بالمسؤولية باتباع الاجراءات الوقائية.

ولفت إلى أن هناك نسبة تسيب محدودة من قبل المواطنين، وفي الوقت نفسه توجد نسبة إلتزام كبيرة بالاجراءات الوقائية

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