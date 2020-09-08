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للاستفادة من المنحة القطرية

"العمل" تسلم كشفا بـ70 ألف متضرر من كورونا

08 أيلول / سبتمبر 2020 08:50

غزة- الرأي:

سلمت وزارة العمل في غزة كشفا يضم 70 ألف متضرر من جائحة كورونا للجهات المختصة، للاستفادة من منحة مالية تقدمها اللجنة القطرية بقيمة 7 مليون دولار.

ويضم الكشف قوائم العمال في القطاعات المختلفة المتضررين من جائحة كورونا، والذين تم تسجيلهم وفق المعايير.

وسيجري صرف مبلغ 100  دولار لكل عامل متضرر لمرة واحدة فقط، فور الانتهاء من توزيع المنحة القطرية للأسر المتعففة.

يشار إلى أن وزارة العمل صرفت سابقا مساعدات لـ ١٠ آلاف عامل متضرر من جائحة كورونا، بقيمة مليون دولار.

كما جرى في بداية الجائحة تخصيص منحة بقيمة نصف مليون دولار لعدد 1000 متضرر لثلاثة دفعات كل دفعة 100 دولار ممولة من الصليب الأحمر.

وعليه سيكون عدد المستفيدين من المنح حوالي ٨١ ألف متضرر منذ بداية أزمة كورونا .

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