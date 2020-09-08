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النيابة: فتح 180 قضية وتوقيف 38 متهما أضروا بأمن المجتمع

08 أيلول / سبتمبر 2020 09:59

غزة- الرأي:

أعلنت النيابة العامة فتح 180 قضية خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن إجراءاتها لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، في ظل ومواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة.

وأفادت النيابة في موجزها اليومي، مساء الثلاثاء، أنها فتحت 69 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول إشاعات وأخبار كاذبة.

كما فتحت 7 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، إضافة لـ9 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

وأضافت: جرى فتح 95 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وبينت أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وأوقفت 38 متهما على القضايا المذكورة.

وأوضحت أنها استمرت بالإجراءات بحق الآخرين دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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