استخراج كتلة شعر وزنها 7 كيلو جرام من معدة مراهقة

في حالة نادرة، استخرج فريق من الأطباء كتلة من الشعر يُقدر وزنها بحوالي 7 كيلو جرامات من معدة مراهقة هندية في السابعة عشر من عمرها، وذلك بعد اعتادت مضغ خصل شعرها بلا هوادة منذ طفولتها.

وقالت التقارير الصحافية عن الواقعة التي تم وصفها بالصادمة والغريبة أن المريضة هي سويتي كوماري، وقد خضعت لعملية جراحية في أحد مستشفيات ولاية جهارخاند الهندية، وعقب معاناتها من آلام في المعدة، دخلت لغرفة العمليات بعد خضوعها لعدد من الأشاعات التي أثبتت وجود كتلة من الشعر المتشابك، وعلى الفور بدأ الأطباء في استئصال كتلة الشعر المتشابكة.

متلازمة رابونزيل

وأضاف التقرير أن الجراحة استغرقت ست ساعات، مشيرًا إلى أن الحالة المرضية التي تعاني منها المراهقة تُعرف باسم "متلازمة رابونزيل-Rapunzel syndrome" ويشار إليها أيضًا بـ"الأكل القهري للشعر"، ولا يوجد سوى 90 حالة معروفة على مستوى العالم.

في تصريحاتها قالت كوماري في أعقاب الجراحة بالتوقف عن هذه العادة المروعة والغريبة التي لا تعرف من اين اكتسبتها، وهي مازالت في المستشفى في الوقت الراهن في انتظار سماح الأطباء لها بالعودة إلى منزلها، من جانبهم، يقول الأطباء أنها من المؤكد ستتعافى بشكل كامل من آثار هذه الحالة.

وأفاد أحد الأطباء الذين تولوا علاج المريضة بأن الكم الهائل من الشعر الذي كان متراكمًا في معدتها لا يصدق، مؤكدًا أنه لم يشهد له مثيلًا طيلة مسيرته المهنية التي استمرت على مدار 40 عامًا.

منصات التواصل الإجتماعي

عبر منصات التواصل الإجتماعي، كانت موجة من التعاطف مع الفتاة بسبب ما عانت منه طيلة هذه السنوات، والبعض الآخر شدد على ضرورة الإنتباه للأطفال في عمر مبكر وإلى العادات التي يقومون بها، قد تؤثر عليهم فيما بعد.

يقول خبراء الطب أن اضطراب أكل الشعر موجود في الدليل التشخيصي للاضطرابات العقلية والوساوس القهرية، وهو عبارة عن سلسلة من السلوكيات المتكررة التي تركز على الجسم، مثل قضم الأظافر والعض على الشفاة.