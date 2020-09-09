رجل يخرج سليماً بعد أن ظل تحت الشجر 4 أيام

أثارت عملية إنقاذ رجل علق تحت شجرة لمدة أربعة أيام، الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي، بسبب قدرته على البقاء كل هذه الفترة.

وفي التفاصيل، التي ذكرتها التقارير والصحف، فقد استطاع رجل إطفاء إنقاذ رجل بعد تعليقه تحت شجرة لأكثر من أربعة أيام أثناء عمله في أرضه في جنوب ولاية مينيسوتا الأمريكية، حيث سقطت على ساقه مما حال دون استطاعته التحرك طوال تلك الفترة.

أشجار البلوط

جوناثان سيبليتشا يبلغ من العمر 59 عامًا، كان يقطع أشجار البلوط، وذلك بالقرب من ريدوود فولز، حيث سقط أحد الأشجار على ساقة، مما أضطر إلى البقاء في المكان وعثر عليه على بعد 91 مترا من منزله، في واقعة وصفها الكثيربالغرابة.

تتحدث الأبن عن وضع والدها بعد دخوله إلى المستشفى أن والدها استطاع تجنب الذعر من خلال تشتيت ذهنه طوال تلك الفترة، من خلال تقسيم الأيام إلى ساعات ثم تقسيم الساعات إلى مقاطع مدتها 5 دقائق حتى لا يحصل على الكثير، مما يجعل لديه الأمل في الخروج من تحت الأرض وأن يعثر عليه أحد وأن يعود لحياته مجدداً.

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رجل ينجو من الموت

وعلى الفور نقل الرجل إلى المستشفى للحصول على الرعاية المطلوبة، بعد تدهور وضعه وبقائه طيلة تلك المدة دون أي اهتمام.

وزار عدد من المسئولين بقسم الشرطة لمنزل جوناثان سيبليتشا بعد تلقيهم مكالمة يطلبون فيه معرفة عدم حضوره إلى العمل، بينما لم يعثروا على أي أثر له وبدأوا في البحث بمساعدة زوجته السابقة وابنته.

تتحدث زوجته السابقة فرسان: "كانت لديه الرغبة في العيش، ولم يكن مستعدًا للموت وأنه من قدامى المحاربين في حرب العراق وأن تدريبه ربما ساعده على البقاء طيلة تلك المدة دون أن يموت".

عن عملية تحريره، يقول رجل الإطفاء أن الأمر استغرق الأمر حوالي ساعتين لتحرير الرجل، وتم نقله جواً إلى المستشفى حيث كانت حالته مستقرة وعلى الفور بدأ في الحصول على الرعاية المطلوبة واللازمة.