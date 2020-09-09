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الطقس: الأجواء الحارة تشتد خلال الأيام المقبلة

09 أيلول / سبتمبر 2020 08:40

الضفة المحتلة-الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يبقى اليوم الأربعاء، تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد بحدة اقل مقارنة مع الأيام الماضية، مع استمرار الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد يزداد تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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