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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2610) الأربعاء 9/9/2020

09 أيلول / سبتمبر 2020 08:52

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2610) الأربعاء 9/9/2020

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  • الاحتلال يدهم عدة منازل في بيت لحم
  • تشاد تنفي نيتها فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس
  • كورونا يتفشى بين الأسرى.. ودعوات لفحصهم حين الإفراج عنهم
  • خطوات تصعيدية لنقابة المحامين رداً على منع القضاة من دخول المحكمة

 

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 9 أيلول (سبتمبر)
  • 2001م مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 66 معظمهم من العسكريين في عملية استشهادية في محطة للقطارات في مدينة "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة عام 1948 وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تتبنى العملية وتكشف اسم منفذها وهو شيخ الاستشهاديين الشهيد "محمد حبيشة" (50 عاماً) من بلدة أبو سنان داخل فلسطين المحتلة عام 1948م.
  • 2001م مقتل مستوطنين وإصابة 3 في هجوم مسلح على حافلة للمستوطنين في منطقة الأغوار شمال أريحا وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.
  • 2001م عملية استشهادية بسيارة مفخخة في بيت ليد داخل فلسطين المحتلة عام 1948م تستهدف إحدى الحافلات الإسرائيلية وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتكشف اسم منفذها وهو الشهيد "عبد الفتاح راشد" من بلدة ارتاح في طولكرم.
  • 2001م استشهاد مقاوم فلسطيني وجرح آخر في هجوم مسلح شرق مدينة غزة استهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً وكتائب المقاومة الوطنية التابعة للجبهة الديمقراطية تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد "نسيم أبو عاصي" من بني سهيلا في خان يونس هو منفذ الهجوم.
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  • 1993م الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لقد كانت الأشهر التسعة التي استغرقتها مفاوضات أوسلو بين المنظمة وإسرائيل كافية لإقناع الإسرائيليين بأن التفاوض مع قيادة المنظمة بشكل مباشر أفضل بكثير من التفاوض عبر وفد لا يملك صلاحيات كافية للتصرف.
  • 1982م انعقاد القمة العربية في مدينة فاس المغربية، التي أعلنت عن خطة سلام تتضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية وضمان أمن جميع الأطراف في المنطق
  • 1976م انضمام فلسطين رسمياً إلى جامعة الدول العربية وعضواً كامل الصلاحية.
  • 1974م وفاة رجل الأعمال الفلسطيني ومؤسس أول بنك عربي في فلسطين عبد الحميد شومان بعد أن بلغ رأس مال البنك 35,000,000 دينار أردني.
  • 1946م الإرهابيون الصهاينة ينسفون بيت أحد ضباط الأمن البريطانيين في تل أبيب مما يؤدي إلى مقتل الضابط وزوجته.
  • 1940 م الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة تل أبيب اليهودية في فلسطين إبان الحرب العالمية الثانية فتقتل 117 شخصاً.
  • 1938 م اندلاع معركة بئر السبع بين قوات الانتداب البريطانية والمجاهدين العرب في فلسطين, وقد غنم خلالها المجاهدون 600 قطعة سلاح وأوقعوا عشرات الإصابات في صفوف القوات المحتلة.

 

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