النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2610) الأربعاء 9/9/2020
أخبار فلسطينية
- سبعة أسرى جدد يصابون بـ”كورونا” داخل سجون الاحتلال ومطالبة فلسطينية بتدخل عاجل
- ارتفاع إصابات كورونا في صفوف أسرى "عوفر" إلى 12
- الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و717 إصابة جديدة بكورونا و718 حالة شفاء
- أبو الريش: المتوقع تسجيل 300 حالة بفيروس كورونا بالقطاع كأعلى توقع يومي لتسجيل الإصابات
- السفير العمادي يعلن موعد صرف المساعدة النقدية لـ 70 ألف من العائلات المتضررة بسبب كورونا
- هنية: لا مبرر للإمارات للذهاب إلى التطبيع مع "إسرائيل"
أخبار إسرائيلية
- وزير إسرائيلي يميني متطرف يطالب بإنصاف العرب
- الصحة الإسرائيلية: 3500 إصابة بكورونا مع بدء الإغلاق الليلي
- وفد تشادي يزور إسرائيل لتطبيع العلاقات
- ليبرمان: نتنياهو يتخذ قرارات لاعتبارات شخصية وينبغي تجاهلها
- وفد تشادي يزور إسرائيل لتطبيع العلاقات
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اخبار دولية
- البيت الأبيض: 15 سبتمبر موعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات و(إسرائيل)
- تشاد تنفي نيتها فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس
اخبار عربية
- وزراء الخارجية العرب يناقشون غدا تطورات القضية الفلسطينية والتدخلات التركية والإيرانية
- قطر تشرع بتوزيع مساعدات مالية على 100 ألف أسرة متعففة في غزة و70…
- الأردن يستأنف الطيران الدولي بعد توقفه 6 أشهر
- معاهدة السلام الإماراتية ــ الإسرائيلية تضع المنطقة على مسار الاستقرار
- اتحاد البرلمانيين العراقيين يؤكد دعمه لفلسطين
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- نتنياهو يعتذر عن مقتل فلسطيني خطأ برصاص الشرطة الإسرائيلية وتكتّمها على الحقيقة
- مسؤول فلسطيني يؤكد موقف قطر الثابت من دعم القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام…
- حرب اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية تطال أكثر من 50 مواطنا بينهم…
- سبعة أسرى جدد يصابون بـ”كورونا” داخل سجون الاحتلال ومطالبة فلسطينية بتدخل عاجل
- ربط فلسطيني للطلب الخليجي بـ”الاعتذار” بوقف مساعي إدانة الإمارات
- قطر تشرع بتوزيع مساعدات مالية على 100 ألف أسرة متعففة في غزة و70…
- “رجال الأعمال” تطالب بإغاثة عاجلة لسكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع
- الكشف عن تورط المؤسسة القضائية الإسرائيلية بفضيحة جديدة
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تقرر إغلاقاً جزئياً لـ40 بلدة
- وزير إسرائيلي يميني متطرف يطالب بإنصاف العرب
- الأردن يستأنف الطيران الدولي بعد توقفه 6 أشهر
الخليج الإماراتية
- معاهدة السلام الإماراتية ــ الإسرائيلية تضع المنطقة على مسار الاستقرار
- «نادي الصداقة» يثني على مواقف الإمارات الداعمة للفلسطينيين –
- أكدت متانة العلاقات بين الشعبين
- الجالية الفلسطينية: إساءة «قيادات فصائلية» للإمارات مرفوضة
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الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- نتنياهو يعتذر على مقتل عربي إسرائيلي خطأ برصاص الشرطة وتكتمها على الحقيقة
- الخارجية الإماراتية: عبدالله بن زايد يترأس الأسبوع المقبل وفدا لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل
- وزراء الخارجية العرب يناقشون غدا تطورات القضية الفلسطينية والتدخلات التركية والإيرانية
- رئيس وزراء فلسطين: التراجع عن مبادرة السلام العربية يضعف الموقف الفلسطيني
إسرائيل والإمارات يحتفلان باتفاقية السلام في البيت الأبيض 15 سبتمبر
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- مسؤول إماراتي: بن زايد سيزور إسرائيل قريباً.. وحرب على غزة لن تؤثر على علاقاتنا مع تل أبيب
- اللجنة القطرية تبدأ صرف المنحة المالية للأسر المتعففة ومتضرري كورونا في غزة
- رابطة إماراتية: التطبيع مع إسرائيل بلا قيمة ويفتقد للشرعية الشعبية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الداخلية تعلن عن إجراءات جديدة للتخفيف من "حظر التجوال"
- البيت الأبيض: 15 سبتمبر موعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات و(إسرائيل)
- أبو الريش: متوقع تسجيل 300 إصابة يومية بكورونا في قطاع غزة
- نقابة المحامين بالضفة تقرر تعليق العمل غدا أمام المحاكم
- هنية: 3 مسارات لإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع
- نادي الأسير: 5 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الأسرى
- بالصور وفد (إسرائيلي) يصل الإمارات لعقد اتفاقيات تجارية
القدس المحلية
- الاحتلال يدهم عدة منازل في بيت لحم
- تشاد تنفي نيتها فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس
- كورونا يتفشى بين الأسرى.. ودعوات لفحصهم حين الإفراج عنهم
- خطوات تصعيدية لنقابة المحامين رداً على منع القضاة من دخول المحكمة
الحياة الجديدة
- اغلاق 6 مناطق في القدس المحتلة و ١٤٠ اصابة مقدسية جديدة بالفيروس
- 80 مستوطنًا وعنصرا من مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى
- بسبب سياسة الاحتلال .. عشرات المنازل مهددة بالهدم في جبل المكبر وأحياء من
- 30 فردا يتهددهم التشريد: محكمة الاحتلال تقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في
جريدة الأيام
- قضاة ومحامون ونشطاء ينظّمون وقفة طالبت بـحل مجلس القضاء الانتقالي
- »ولادة أول طفل لأم مصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة
- »رفض التماس قاتل عائلة دوابشة بشأن إعادة محاكمته وتبرئته
- »الاحتلال يعتقل فلسطينية عند حدود غزة
- »إصابة ثلاثة مستوطنين بعد تصدي أهالي قرية دير جرير لاعتداءاتهم
- » "كورونا": 5 وفيات ورصد 789 إصابة جديدة
- »"أربطة" ستارنونه.. العلاقة الزوجية حين تبدو كإناء مشقق!
- »مراسلات هيرمان هيسّه وتوماس مان.. حكايات ما وراء خطابات نوبليَّين ألمانيَّين
وكالة الراي
- الداخلية: تخفيف حظر التجوال عن مناطق جديدة بالقطاع
- أبو الريش: أعلى توقع يومي للإصابات بغزة يصل 300 حالة
- النيابة: فتح 180 قضية وتوقيف 38 متهما أضروا بأمن المجتمع
- "العمل" تسلم كشفا بـ70 ألف متضرر من كورونا
- معروف: من المبكر الحديث عن التعايش مع "كورونا"
- الاقتصاد بغزة تحيل 146 تاجرا وبائعا للنيابة العامة
- هنية: لا مبرر للإمارات للذهاب إلى التطبيع مع "إسرائيل"
- صور الداخلية تُعزز أجهزتها بـ 528 عنصراً لمواجهة "كورونا"
- "الكهرباء" تعلن عن حزمة تسهيلات للراغبين بسداد فواتيرهم
- 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف أسرى "عوفر"
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وكالة صفا
- وسط أعل تجريفتوغل إسرائيلي محدود شرق الشجاعية
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الداخلية: تخفيف جديد على إجراءات حظر التجوال بمحافظات قطاع غزة
سما نيوز
- شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة
فلسطين اليوم
- ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الوطن..الأسرى يتعرضون لمؤامرة جديدة من قبل بعض البنوك ومطالبات بإجراءات قاسية ضدها
عرب 48
وكالة وفا
- ثلاث إصابات في هجوم للمستوطنين على عمال بناء شمال نابلس
- اشتية: مبادرة السلام العربية مرجعية حددها العرب والتراجع عنه ...
- كورونا في إسرائيل: اغلاق 1368 مدرسة و1021 روض ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 9 أيلول (سبتمبر)
- 2001م مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 66 معظمهم من العسكريين في عملية استشهادية في محطة للقطارات في مدينة "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة عام 1948 وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تتبنى العملية وتكشف اسم منفذها وهو شيخ الاستشهاديين الشهيد "محمد حبيشة" (50 عاماً) من بلدة أبو سنان داخل فلسطين المحتلة عام 1948م.
- 2001م مقتل مستوطنين وإصابة 3 في هجوم مسلح على حافلة للمستوطنين في منطقة الأغوار شمال أريحا وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.
- 2001م عملية استشهادية بسيارة مفخخة في بيت ليد داخل فلسطين المحتلة عام 1948م تستهدف إحدى الحافلات الإسرائيلية وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتكشف اسم منفذها وهو الشهيد "عبد الفتاح راشد" من بلدة ارتاح في طولكرم.
- 2001م استشهاد مقاوم فلسطيني وجرح آخر في هجوم مسلح شرق مدينة غزة استهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً وكتائب المقاومة الوطنية التابعة للجبهة الديمقراطية تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد "نسيم أبو عاصي" من بني سهيلا في خان يونس هو منفذ الهجوم.
- 1993م الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لقد كانت الأشهر التسعة التي استغرقتها مفاوضات أوسلو بين المنظمة وإسرائيل كافية لإقناع الإسرائيليين بأن التفاوض مع قيادة المنظمة بشكل مباشر أفضل بكثير من التفاوض عبر وفد لا يملك صلاحيات كافية للتصرف.
- 1982م انعقاد القمة العربية في مدينة فاس المغربية، التي أعلنت عن خطة سلام تتضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية وضمان أمن جميع الأطراف في المنطق
- 1976م انضمام فلسطين رسمياً إلى جامعة الدول العربية وعضواً كامل الصلاحية.
- 1974م وفاة رجل الأعمال الفلسطيني ومؤسس أول بنك عربي في فلسطين عبد الحميد شومان بعد أن بلغ رأس مال البنك 35,000,000 دينار أردني.
- 1946م الإرهابيون الصهاينة ينسفون بيت أحد ضباط الأمن البريطانيين في تل أبيب مما يؤدي إلى مقتل الضابط وزوجته.
- 1940 م الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة تل أبيب اليهودية في فلسطين إبان الحرب العالمية الثانية فتقتل 117 شخصاً.
- 1938 م اندلاع معركة بئر السبع بين قوات الانتداب البريطانية والمجاهدين العرب في فلسطين, وقد غنم خلالها المجاهدون 600 قطعة سلاح وأوقعوا عشرات الإصابات في صفوف القوات المحتلة.