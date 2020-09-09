النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2610) الأربعاء 9/9/2020

10:23الصحة تطلق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق " صحتي "

10:24الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة

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