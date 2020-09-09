"أبو زاهر" يثمن جهود طواقم الإسعاف والطوارئ في مواجهة"كورونا"

غزة- الرأي

ثمن مدير عام الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة د. إياد أبو زاهر، الجهود التي تبذلها طواقم الاسعاف على المستوى الوطني خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذه الطواقم إلى جانب الطواقم الصحية المختلفة تتعرض للمخاطر على مدار الساعة في سبيل حصر انتشار الوباء وحماية أبناء شعبها.

وأوضح د. أبو زاهر أن إدارته عمدت إلى جانب مقدمي الخدمات الإسعافية من خلال اللجنة العليا للاسعاف والطوارئ وبشكل مبكر إلى وضع الخطط وتجهيز المراكب الإسعافية وتدريب الكوادر لإنجاح عملها خلال فترة الجائحة.

ولفت د. أبو زاهر إلى أن الكوادر الإسعافية تتنافس فيما بينها على تنفيذ أكبر عدد من المهام، إيماناً منها بواجبها الوطني تجاه شعبها.

وتبذل الكوادر الصحية المختلفة في وزارة الصحة جهوداً كبيرة في سبيل حصر انتشار الوباء واكتشاف الخارطة الوبائية لفيروس كوفيد 19.