"التوجيه السياسي" في مواجهة كورونا.. رفعٌ للمعنويات وشحذٌ للهمم

غزة- الرأي

تواصل هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية، القيام بواجبها في مساندة القوات المنتشرة، ورفع الروح المعنوية للضباط والعناصر، وتعزيز الاستعداد لبذل الجهود من أجل حماية أرواح المواطنين.

ويأتي ذلك، في ظل سريان حالة الطوارئ في قطاع غزة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منذ ما يزيد عن أسبوعين، وانتشار الأجهزة الشرطية والأمنية بشكل مستمر في كافة المحافظات؛ لمتابعة الالتزام بإجراءات التشديد على الحركة وحظر التجوال

وتعقد الهيئة، العديد من الأنشطة التحفيزية لمنتسبي الوزارة خلال عملهم الميداني في خدمة المواطنين على مدار الساعة؛ وتتضمن جولات ميدانية على كافة النقاط وأماكن الانتشار، لشحذ الهمم، ورفع المعنويات، وترسيخ مفاهيم التضحية في سبيل عبور الأزمة الحالية، حفاظاً على حياة المواطنين.

ومنذ بداية الأزمة أواخر شهر أغسطس الماضي، رفَعتْ وزارة الداخلية حالة الاستنفار في صفوفها إلى الدرجة القصوى؛ لمواجهة هذه الجائحة، كما استدعت كافة الجنود والضباط، وألغت الإجازات، للتعامل مع الحالة المستجدة بكل الإمكانات والمقدرات.

وتشمل أنشطة "التوجيه السياسي": جولات نهارية وليلية على الحواجز الأمنية في الشوارع الرئيسية والمفترقات، والنقاط الأمنية في أماكن الحجر الصحي، ومراكز تقديم الخدمة للمواطنين، والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية العسكرية.

و قال العميد محمد الجريسي نائب رئيس هيئة التوجيه السياسي، إن الهيئة تعمل من خلال ضباطها على نشر التوعية والتثقيف، ورفع همم منتسبي الوزارة؛ في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلونها على مدار الساعة.

وأكد "الجريسي" أن منتسبي وزارة الداخلية يصلون الليل بالنهار، ويبذلون كل الجهود الممكنة في سبيل حماية أبناء شعبنا في هذه المرحلة الخطيرة، وتجنيبهم خطر تفشي الوباء؛ مما يتطلب الوقوف إلى جانبهم، ودعمهم وإسنادهم معنوياً ونفسياً على الأقل.

وأضاف: "يحرص ضباط التوجيه السياسي على الوقوف جنبًا إلى جنب مع زملائهم العاملين في الميدان؛ لتثبيتهم من خلال الزيارات التحفيزية والإرشادية، ودعم الروح المعنوية".

وأشار الجريسي إلى أن تلك الزيارات والأنشطة، تتم وفق إجراءات السلامة والوقاية؛ والتباعد الجسدي، وضمان عن الازدحام؛ لمواجهة تفشي الفيروس.

وأشاد بالدور البطولي الذي يقوم به منتسبو وزارة الداخلية والأمن الوطني بكافة أجهزتها وإداراتها، في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أبناء شعبهم، في ظل مواجهة جائحة "كورونا".

وتوجه نائب رئيس الهيئة بالشكر الجزيل لضباط وعناصر الوزارة على ثباتهم وصبرهم، وجهودهم المبذولة في الميدان، وحفظهم للجبهة الداخلية، في ظل الأزمات والصعوبات التي يمر بها قطاع غزة المحاصر.