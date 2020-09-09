الحكم المحلي يضع تصوراً لآلية دوام الموظفين خلال فترة رفع الحظر

غزة- الرأي

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي بمقر الوزارة أمس الثلاثاء، اجتماعاً لكافة مدراء المناطق والمدراء العامون، اجتماعاً وذلك لوضع تصور حول آلية دوام الموظفين والاستمرار في تقديم الخدمات خلال فترة رفع الحظر المفروضة على قطاع غزة بسبب جائحة كورونا.

وواضح م. إبراهيم رضوان، أن الهدف من التصور هو المحافظة على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في كافة السيناريوهات بالكفاءة المطلوبة.

وأشار رضوان إلى أنه تم تحديد يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع دوام لبعض الموظفين، وذلك لتقديم جميع خدمات الوزارة وخاصة الأمور الضرورية والمستعجلة باستثناء ملف المخاتير.

وذلك بإلزام جميع الموظفين بالالتزام بإجراءات الوقاية بلبس الكمامات، والتباعد ووضع جل معقم لليدين على مكتب كل موظف.