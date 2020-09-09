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الإقتصاد تفحص عينات لإسطوانات غاز سعة 12 كيلو

09 أيلول / سبتمبر 2020 09:28

الإقتصاد تفحص عينات لإسطوانات غاز سعة 12 كيلو
الإقتصاد تفحص عينات لإسطوانات غاز سعة 12 كيلو

غزة- الرأي

فحصت طواقم وزارة الإقتصاد الوطني، أمس الثلاثاء، عينات لإسطوانات غاز سعة 12 كيلو .
وقالت وزارة الاقتصاد، إن الطواقم الهندسية بقسم الصناعات المعدنية والحرفية في الإدارة العامة للصناعة بالوزارة تحفظ على الاسطوانات وسحب منها عينات من أجل فحصها .
وبينت أن نتيجة العينات أظهرت مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية .
وأوضحت أن الهدف من إجراءتها تلك هو التأكد من سلامة اسطوانات الغاز قبل وصولها للمستهلك لا سيما في ظل الظروف الراهنة ، مشددة على ضرورة التزام الجميع بإجراءات الأمان والسلامة حفاظاً على  المواطنين.

WhatsApp Image 2020-09-08 at 3.36.12 PM الإقتصاد تفحص عينات لإسطوانات غاز سعة 12 كيلو
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