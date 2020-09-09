الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم بالخليل

الخليل- الرأي

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، عدداً من مواطني بلدتي بني نعيم، والرماضين، في محافظة الخليل، إخطارات لهدم أربعة منازل يقطنون بها.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرماضين جنوب الخليل، وأخطرت المواطنين: سمير حسين مليحات، وسامي أبو الحسن، وشكري ابراهيم مليحات، بهدم منازلهم.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل، وصورت وأخذت مقاسات منزل الشهيد محمد طرايرة، وأخطرت بهدمه.

وكانت قوات الاحتلال، فجرت في الخامس عشر من آب عام 2016، الجدران الداخلية للطابق الأول في منزل الشهيد الطرايرة.