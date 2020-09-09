وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشرع اليوم بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتلع 22 شجرة زيتون غرب رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية اندحار الاحتلال عن غزة .. هل ابتلعها البحر؟ وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأوروبي يجري أول عملية منظار لمريض كورونا وكالة الرأي الفلسطينية دوي انفجارات بغزة ناجمة عن مناورة لبحرية الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق " صحتي " وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توجه عقوبة لموظف بسبب إفشاء أسرار العمل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعتمد7 مليون دولار لمتضرري "كورونا"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

التنمية الاجتماعية تعتمد7 مليون دولار لمتضرري "كورونا"

09 أيلول / سبتمبر 2020 10:13

التنمية الاجتماعية اعتماد7 مليون دولار لمتضرري
التنمية الاجتماعية اعتماد7 مليون دولار لمتضرري

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، مساء أمس الثلاثاء، عن تقديم مساعدات بقيمة 7 مليون دولار، للأسر المتضررة من انتشار فايروس كورونا.

وقالت الناطقة باسم وزارة التنمية عزيزة الكحلوت، إنه تم اقرار واعتماد 7 مليون دولار للفئات المتضررة من انتشار مرض الكورونا بغزة.

وأوضحت أنه جاري إعداد وتجهيز الكشوف الخاصة بهذه الفئات بالتنسيق مع الجهات الحكومية  ذات العلاقة، تمهيدا للشروع في صرف المبلغ المخصص لتلك الفئات.

وبينت  أنه ستيم الصرف للأسر المتضررة من كورونا، بعد الانتهاء من صرف المنحة القطرية للاسر المتعففة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟