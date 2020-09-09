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الصحة توجه عقوبة لموظف بسبب إفشاء أسرار العمل

09 أيلول / سبتمبر 2020 10:19

الصحة توجه عقوبة لموظف بسبب إفشاء أسرار العمل
الصحة توجه عقوبة لموظف بسبب إفشاء أسرار العمل

غزة- الرأي

وجهت وزارة الصحة في غزة،  عقوبة لأحد موظفيها بسبب قيامه بنشر بوست من خلال وسائل التواصل الاجتماعي شارحاً فيه أسرار وتفاصيل عمله بصورة مخالفة للقانون.

وأكد سعيد البطة مدير عام الشئون القانونية ، أنه تم إحالة الموظف المذكور للتحقيق ومجازاته لمخالفته نص المادة (67) الفقرة الخامسة من قانون الخدمة المدنية بشأن حظر إفشاء أسرار العمل أو الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته .

ونوه البطة أن مجال التظلم أو الشكوى بشأن أي موظف أو معيقات العمل فان الشئون القانونية هي المسئول المباشر أو جهة الاختصاص في الوزارة، وليس وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً أن الوزارة  لن تتهاون في حال مخالفة أحكام ونصوص القانون.

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