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الصحة تطلق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق " صحتي "

09 أيلول / سبتمبر 2020 10:23

الصحة تطلق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق " صحتي "
الصحة تطلق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة، عن اطلاق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق " صحتي " على الأجهزة الذكية الاندرويد.


وقالت الوزارة إن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين ممن أجروا فحوصات مخبرية pcrعبر فرق الاستجابة السريعة،  معرفة نتائج الفحوصات وذلك بتحميل تطبيق " صحتي " من متجر Google.

وأضافت أنه يمكن الاستعلام عبر ادخال رقم الهوية، والدخول الالكتروني الموحد ،  كما ويتيح التطبيق تقديم استشارات طبية تفاعلية وأهم الاجراءات والنصائح الوقائية من فايروس كورونا .

وبينت انه  للمزيد من المعلومات الضغط على الرابط المرفق http://sehatty.ps

أو زيارة الموقع الالكتورني www.moh.gov.ps

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