الصحة تطلق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق " صحتي "

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة، عن اطلاق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق " صحتي " على الأجهزة الذكية الاندرويد.



وقالت الوزارة إن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين ممن أجروا فحوصات مخبرية pcrعبر فرق الاستجابة السريعة، معرفة نتائج الفحوصات وذلك بتحميل تطبيق " صحتي " من متجر Google.

وأضافت أنه يمكن الاستعلام عبر ادخال رقم الهوية، والدخول الالكتروني الموحد ، كما ويتيح التطبيق تقديم استشارات طبية تفاعلية وأهم الاجراءات والنصائح الوقائية من فايروس كورونا .

وبينت انه للمزيد من المعلومات الضغط على الرابط المرفق http://sehatty.ps



أو زيارة الموقع الالكتورني www.moh.gov.ps