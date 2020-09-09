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الصحة تشرع اليوم بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية

09 أيلول / سبتمبر 2020 10:48

بالصور| الصحة تشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية ابتداًء من اليوم
بالصور| الصحة تشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية ابتداًء من اليوم

غزة- الرأي

أعلن نائب مدير الادارة العامة للرعاية الاولية، "موسى عابد" عن فتح باب بعض المراكز الصحية لتقديم خدمة تطعيم الأطفال في جميع محافظات غزة إبتداًء من صباح اليوم الاربعاء .

وجاء ذلك عقب اجتماع تنسيقي مع وكالة الغوث للبدء في العمل بالتدريج في المناطق ذات التصنيف الاصفر والاخضر بحسب تصنيفات وزارة الداخلية.

وأكد عابد أن مراكز الرعاية الاولية ستستمر في تقليص خدماتها الصحية للمواطنين وستقتصر على خدمات التطعيم للاطفال فقط فى المراكز التالية منطقة غزة( مركز شهداء الزيتون، مركز القبة ،مركز الفلاح ، و مركز شهداء الدرج ) ومنطقة الوسطى مراكز(دير البلح،وادي السلقا،الزوايدة) ومنطقة خان يونس مراكز(بني سهيلا،شهداء خان يونس، القرارة،عبسان الكبيرة)ومنطقة رفح مراكز(شهداء رفح،تل السلطان)، منوهًا إلى أن مركزي الزوايدة ووادي السلقا سيتم العمل بها بدءا من يوم السبت القادم.
وذلك ضمن الاجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح أنه تم تقسيم الاطفال حسب فئاتهم العمرية تفادياً للازدحام ، مشيرًا إلى أن تطعيم الأطفال المواليد لمدة يومين من اليوم الاربعاء الى الخميس ، والأطفال ممن يبلغون عمر الشهر يتم تطعيمهم يوم السبت فى تاريخ 12،والاطفال عمر الشهرين يومي الاحد والإثنين تاريخ 13+14، وتطعيم الاطفال عمر الأربع شهور يومي الثلاثاء والاربعاء بتاريخ 15+16 ،و التطعيم للاطفال عمر الستة شهور يومي الخميس والسبت تاريخ 17+19 ،والتطعيم للاطفال عمر السنة يومي الاحد والاثنين20+21، أما يومي الثلاثاء والاربعاء بتاريخ 22+23 لتطعيم الاطفال الذين تبلغ أعمارهم العام والنصف .

وأكد عابد أنه في ظل الظروف الحالية فإن الادارة العامة للرعاية الأولية تعمل جاهدة لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع الفئات المجتمعية وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتطعيمات اللازمة، ودون تعريضهم لخطر الإصابة بعدوى (كوفيد-19).

وشدد على أهمية التباعد الجسدى على أن تكون مسافة التباعد أكثر من متر داعيا جميع المواطنين الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية و مكافحة العدوى .

وجدد تأكيده على ضرورة ارتداء الكمامة للمراجعين والموظفين على حد سواء الى جانب التأكيد على ان يرافق الطفل مرافق واحد فقط ،و الالتزام بالمواعيد والتواريخ المحددة للمحافظة على الوقاية والسلامة.

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