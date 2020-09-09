الصحة بغزة تعلن تسجيلها 87 إصابة جديدة بالكورونا

غزة- الرأي:

ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة الاربعاء 9/9/2020:

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1587 عينة.

الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 87 ) حالة.

تعافي 25 حالة من اصابات فيروس كورونا السابقة من العائدين؟

اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1356 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 1233

(1228 من المجتمع و 5 من العائدين) متعافين 114 ، وفيات 9 ( 8 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تقيم الحالة الوبائية في قطاع غزة أولا باول وتضع الاجراءات المناسبة.

تباين عدد الاصابات بين المناطق يؤكد ان وعي وادراك المواطنين بمخاطر الوباء ركيزة أساسية لكسر حلقات التفشي

رسالتنا للمواطنين في هذه المرحلة الحساسة هي المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

نؤكد على اهلنا في قطاع غزة المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة بتشديد اجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

نؤكد على عدم التراخي او الاستهتار بالاجراءات الوقائية لحظة واحدة فالكل مسؤول عن سلامته وسلامة من حوله وليبقى نصب أعيننا أن ...

#استهتارك_سيقتل_احبابك