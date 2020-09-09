وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشرع اليوم بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتلع 22 شجرة زيتون غرب رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية اندحار الاحتلال عن غزة .. هل ابتلعها البحر؟ وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأوروبي يجري أول عملية منظار لمريض كورونا وكالة الرأي الفلسطينية دوي انفجارات بغزة ناجمة عن مناورة لبحرية الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق " صحتي " وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توجه عقوبة لموظف بسبب إفشاء أسرار العمل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعتمد7 مليون دولار لمتضرري "كورونا"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

من 1587 عينة تم فحصها

الصحة بغزة تعلن تسجيلها 87 إصابة جديدة بالكورونا

09 أيلول / سبتمبر 2020 11:12

غزة- الرأي:

ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة الاربعاء 9/9/2020:

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1587 عينة.

 الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 87 ) حالة.

 تعافي 25 حالة من اصابات فيروس كورونا السابقة من العائدين؟

اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1356 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 1233 
 (1228 من المجتمع و 5 من العائدين) متعافين 114 ، وفيات 9 (  8 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تقيم الحالة الوبائية في قطاع غزة أولا باول وتضع  الاجراءات المناسبة.

 تباين عدد الاصابات بين المناطق يؤكد ان وعي وادراك المواطنين بمخاطر الوباء ركيزة أساسية لكسر حلقات التفشي

رسالتنا للمواطنين في هذه المرحلة الحساسة هي المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

 نؤكد على اهلنا في قطاع غزة المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة بتشديد اجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

 نؤكد على عدم التراخي او الاستهتار بالاجراءات الوقائية لحظة واحدة فالكل مسؤول عن سلامته وسلامة من حوله وليبقى نصب أعيننا أن ...
#استهتارك_سيقتل_احبابك

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟