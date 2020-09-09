معلمات مدرسة حمد الثانوية للبنات يبدعن في التواصل مع طالباتهن

خان يونس- الرأي

منذ أن تعذر التعليم الوجاهي في المدارس بدأت معلمات مدرسة الشيخ حمد آل ثاني الثانوية للبنات، بالتفكير بحلول إبداعية لمواصلة مسيرتهن التعليمية مع طالباتهن، ففكرن بالتعليم عن بعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي(الفيس بوك، والمسنجر، والواتس آب) التي ربطت بين مديرة المدرسة أ. سمية النمروطى والمعلمات من ناحية والمديرة والمعلمات والطالبات من ناحية أخرى .

حيث وصل فريق التنسيق المدرسي الخاص بإعداد الصفوف الافتراضية، والذي ضم: المعلمة مي الديني، والمعلمة ميساء بلحة، والمعلمة ياسمين الفقعاوي، الليل بالنهار من أجل التجهيز للتعليم الإلكترونى المساند للتعليم الوجاهي فى ظل هذه الظروف الراهنة ليصل عدد الطالبات اللواتي انضممن للفصول الافتراضية (425) وقد تفاعلن بجدية مع التعليم الالكتروني.

وأوضحت المعلمة الديني أنه تم عرض فيديوهات على الفيس بوك لتمكين الطالبات من إنشاء بريد الكتروني"ايميل" على الجيميل، كما وقام الفريق بإعداد بعض الحسابات لعدد من الطالبات ليصل عدد الطالبات تقريبا 700 طالبة.

وواصل الفريق العمل مع معلمات المدرسة فكثفن جهودهن بتفعيل هذه الصفوف من خلال نشر أوراق عمل واختبارات للمادة الاستدراكية و دروس مصورة، كما وتابعت المرشدة التربوية ياسمين دحلان دورها بالتوعية الإرشادية عن فيروس كورونا من خلال صفحة الفيس بوك الخاصه بالمدرسة، ومجموعات الواتس آب.

وأشارت الديني إلى أن هناك تفاعل كبير من أولياء الأمور مما يساهم في تسهيل مهمة المعلمات مع الطالبات.

ومن ناحيتها أوضحت المنسقة الإعلامية بالمدرسة المعلمة شيماء أبو سالم أن المدرسة قامت بإنشاء مجموعات على الواتس آب لأولياء الأمور يتم من خلالها نشر التعليمات الخاصة بالعملية التعليمية والطلبة أولاً بأول، حتى يكون ولي الأمر على إطلاع بالقرارات ويستقيها من مصدرها ألا وهو وزارة التربية والتعليم العالي.