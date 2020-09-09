بالصور| طوارئ زراعة الوسطى تنفذ زيارات رقابية على نقاط بيع الأسماك والخضار

الوسطى- الرأي

نفذت لجنة طوارئ زراعة الوسطى عدداً من الزيارات الميدانية على محال، ونقاط بيع اللحوم و الدواجن،وأسماك ومجمدات، للتأكد من سلامة المنتج،و الاجراءات المتبعة من قبلهم .

ويأتي ذلك، بناء على الخطة المعدة مسبقا ً بمتابعة استقرار و توفر الخضار و الدواجن و وصولها بشكل سليم و آمن للمستهلك

وتابعت لجنة الطوارئ محال بيع المستلزمات الزراعية،ونقاط تعبئة خضار.

و في سياق منفصل، شاركت اللجنة في حضور اجتماع لجنة الطوارئ العليا للمحافظة،حيث جرى مناقشة القضايا المتعلقة بالمهن الزارعية، و تسهيل الحركة لهم.