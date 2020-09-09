وكالة الرأي الفلسطينية 21 مستوطنة جثمت 38 عاماً على 35% من مساحة قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| بلدية غزة تجري أعمال صيانة لمفترق السرايا وسط المدينة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 30 محضر ضبط وتحيل 33 تاجرا للنيابة وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| طوارئ زراعة الوسطى تنفذ زيارات رقابية على نقاط بيع الأسماك والخضار وكالة الرأي الفلسطينية معلمات مدرسة حمد الثانوية للبنات يبدعن في التواصل مع طالباتهن وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تستمر في تعقيم الشوارع والتجمعات السكانية وكالة الرأي الفلسطينية اندحار الاحتلال عن غزة .. حينما قالت المقاومة كلمتها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تعلن تسجيلها 87 إصابة جديدة بالكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشرع اليوم بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتلع 22 شجرة زيتون غرب رام الله المحتلة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

للتأكد من سلامة المنتج

بالصور| طوارئ زراعة الوسطى تنفذ زيارات رقابية على نقاط بيع الأسماك والخضار

09 أيلول / سبتمبر 2020 12:23

طوارئ زراعة الوسطى تنفذ زيارات رقابية على نقاط بيع الأسماك والخضار
طوارئ زراعة الوسطى تنفذ زيارات رقابية على نقاط بيع الأسماك والخضار

الوسطى- الرأي

نفذت لجنة طوارئ زراعة الوسطى عدداً من الزيارات الميدانية على محال، ونقاط بيع اللحوم و الدواجن،وأسماك ومجمدات، للتأكد من سلامة المنتج،و الاجراءات المتبعة من قبلهم .
ويأتي ذلك،  بناء على الخطة المعدة مسبقا ً بمتابعة استقرار و توفر الخضار و الدواجن و وصولها بشكل سليم و آمن للمستهلك
وتابعت لجنة الطوارئ  محال بيع المستلزمات الزراعية،ونقاط تعبئة خضار.
و في سياق منفصل،  شاركت اللجنة في حضور اجتماع لجنة الطوارئ العليا للمحافظة،حيث جرى مناقشة القضايا المتعلقة بالمهن الزارعية، و تسهيل الحركة لهم.

119048923_3518897631476461_6090378492768037424_n طوارئ زراعة الوسطى تنفذ زيارات رقابية على نقاط بيع الأسماك والخضار 118971975_3518897318143159_2100616963358731681_n 118991826_3518897161476508_6328782081478625958_n 118988238_3518896994809858_3301478675122041002_n 119057760_3518896891476535_6376010798697405474_n طوارئ زراعة الوسطى تنفذ زيارات رقابية على نقاط بيع الأسماك والخضار
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟