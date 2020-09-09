وكالة الرأي الفلسطينية 21 مستوطنة جثمت 38 عاماً على 35% من مساحة قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| بلدية غزة تجري أعمال صيانة لمفترق السرايا وسط المدينة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 30 محضر ضبط وتحيل 33 تاجرا للنيابة وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| طوارئ زراعة الوسطى تنفذ زيارات رقابية على نقاط بيع الأسماك والخضار وكالة الرأي الفلسطينية معلمات مدرسة حمد الثانوية للبنات يبدعن في التواصل مع طالباتهن وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تستمر في تعقيم الشوارع والتجمعات السكانية وكالة الرأي الفلسطينية اندحار الاحتلال عن غزة .. حينما قالت المقاومة كلمتها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تعلن تسجيلها 87 إصابة جديدة بالكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشرع اليوم بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتلع 22 شجرة زيتون غرب رام الله المحتلة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاقتصاد تحرر 30 محضر ضبط وتحيل 33 تاجرا للنيابة

09 أيلول / سبتمبر 2020 12:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن طواقمها نظمت 220 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأربعاء، إنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 30 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .

وأشارت إلى أنها نفذت 16 جولة ميدانية للمحلات التجارية، فيما تم تحرير 13 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهي الصلاحية.

وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة 33 تاجر إلى النيابة العامة لرفعهم الأسعار والإحتكار، بينما تم تحرير محضر ضبط لمخبزين صاج لعدم التزامهم بإجراءات السلامة.

وذكرت أنه تم اتلاف أجبان وألبان ومواد غذائية وعصائر فاسدة ومنتهية الصلاحية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟