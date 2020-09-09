الاقتصاد تحرر 30 محضر ضبط وتحيل 33 تاجرا للنيابة

غزة - الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن طواقمها نظمت 220 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأربعاء، إنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 30 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .

وأشارت إلى أنها نفذت 16 جولة ميدانية للمحلات التجارية، فيما تم تحرير 13 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهي الصلاحية.

وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة 33 تاجر إلى النيابة العامة لرفعهم الأسعار والإحتكار، بينما تم تحرير محضر ضبط لمخبزين صاج لعدم التزامهم بإجراءات السلامة.

وذكرت أنه تم اتلاف أجبان وألبان ومواد غذائية وعصائر فاسدة ومنتهية الصلاحية.