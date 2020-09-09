بالصور| بلدية غزة تجري أعمال صيانة لمفترق السرايا وسط المدينة

غزة- الرأي

شرعت بلدية غزة بأعمال صيانة لمفترق السرايا وسط المدينة، ضمن جهودها لصيانة الشوارع والمفترقات الحيوية في ظل حالة الطوارئ وتقييد الحركة، تجنبًا لاغلاقها في أوقات الذروة وقبل عودة الحياة إلى طبيعتها.



وذكرت البلدية، أن الأعمال تشمل إزالة رقع البلاط في المفترق وتفريغ الحفر وتجهيزها لوضع طبقات اسفلتية محدودة قبل وضع طبقة اسفلتية كاملة للمفترق، لتحسين حالته خاصة وأنه يعد أكثر المفترقات الرئيسية ازدحامًا في المدينة.



ونوهت البلدية إلى وجود إغلاق جزئي للمفترق حاليًا، حيث ان الطريق مفتوحة للقادمين من شارع القنال جنوبًا حتى شارع عمر المختار شرقًا (المسلك الأيمن)، فيما سيتم إغلاق المفترق بشكل كامل من مساء اليوم وحتى مساء الغد.