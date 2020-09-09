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ضمن جهودها لصيانة الشوارع

بالصور| بلدية غزة تجري أعمال صيانة لمفترق السرايا وسط المدينة

09 أيلول / سبتمبر 2020 12:32

بلدية غزة تجري أعمال صيانة لمفترق السرايا وسط المدينة
بلدية غزة تجري أعمال صيانة لمفترق السرايا وسط المدينة

غزة- الرأي

 شرعت بلدية غزة بأعمال صيانة لمفترق السرايا وسط المدينة، ضمن جهودها لصيانة الشوارع والمفترقات الحيوية في ظل حالة الطوارئ وتقييد الحركة، تجنبًا لاغلاقها في أوقات الذروة وقبل عودة الحياة إلى طبيعتها.


وذكرت البلدية، أن الأعمال تشمل إزالة رقع البلاط في المفترق وتفريغ الحفر وتجهيزها لوضع طبقات اسفلتية محدودة قبل وضع طبقة اسفلتية كاملة للمفترق، لتحسين حالته خاصة وأنه يعد أكثر المفترقات الرئيسية ازدحامًا في المدينة.


ونوهت البلدية إلى وجود إغلاق جزئي للمفترق حاليًا، حيث ان الطريق مفتوحة للقادمين من شارع القنال جنوبًا حتى شارع عمر المختار شرقًا (المسلك الأيمن)، فيما سيتم إغلاق المفترق بشكل كامل من مساء اليوم وحتى مساء الغد.

بلدية غزة تجري أعمال صيانة لمفترق السرايا وسط المدينة 119055624_3380718862017769_7796286283758804150_o 119029727_3380718808684441_3542779132828078043_o 119069050_3380718575351131_4869305264242290498_o 119035008_3380718595351129_8721491018930339704_o 119030970_3380718628684459_1561924452740667914_o
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