وزارة الاقتصاد تفتتح مقلع لتوفير الرمال برفح

رفح- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني مقلع الحشاشين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، لتوفير الرمال.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، ان الوزارة افتتحت المقلع لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين.

وقال بنات، إن العمل في مقالع الرمال مستمر بنظام الطوارئ، لتوفير كميات من الرمل للمقاولين والمواطنين، مؤكدا بأن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.