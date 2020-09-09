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بالصور|جهود طواقم حماية المستهلك خلال الجولات التفتيشية

09 أيلول / سبتمبر 2020 01:37

جهود طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني خلال الجولات التفتيشية
جهود طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني خلال الجولات التفتيشية

غزة- الرأي

جهود طواقم  حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية والأسواق في محافظات غزة.

 

جهود طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني خلال الجولات التفتيشية WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.08 PM WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.21 PM WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.20 PM WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.18 PM WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.19 PM WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.16 PM WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.14 PM WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.12 PM WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.13 PM WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.11 PM WhatsApp Image 2020-09-09 at 12.33.10 PM
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