بالصور|جهود طواقم حماية المستهلك خلال الجولات التفتيشية

جهود طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية والأسواق في محافظات غزة.
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09 أيلول / سبتمبر 2020 01:37
غزة- الرأي
جهود طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية والأسواق في محافظات غزة.
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