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زراعة رفح تبحث مع مسؤولي الشرطة تسهيل حركة التجار والمزارع

09 أيلول / سبتمبر 2020 02:05

زراعة رفح تبحث مع مسؤولي الشرطة تسهيل حركة التجار والمزارع
زراعة رفح تبحث مع مسؤولي الشرطة تسهيل حركة التجار والمزارع

غزة- الرأي

عقدت لجنة طوارئ زراعة رفح، اجتماعاً هاماً  مع محافظ شرطة رفح،  وذلك لتسهيل حركة التجار والمزارعين والصيادين.

وحضر الاجتماع كل من أ. محمد النجار مدير عام الرقابة الزراعية ، م. اكرم ابو دقة مدير مديرية زراعة رفح، م. منير ابو صالح بالإضافة لقيادة الشرطة في المحافظة.
ويهدف الاجتماع لتعزيز التواصل والتنسيق من أجل تسهيل حركة التجار، والمزارعين.
وخلال الاجتماع، تم طرح المشاكل التي تعرض لها المزارعين خلال الفترة السابقة والحلول التي ساهمت فيها كل الجهات المختصة، وخاصة وزارة الداخلية.
كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك بين مديرية الزراعة، وقيادة الشرطة، وفتح خط دائم لحل اي اشكاليات قد تواجه التجار او المزارعين.
كما عقدت اللجنة اجتماعا اخرمع قائد الشرطة البحرية لمحافظة رفح، وذلك لمناقشة الية العمل بالخطة التي وضعتها لجنة طوارئ المحافظة والتي تتضمن كشف بأسماء تجار وموزعين، واعتماد نقاط البيع المتفق عليها في الاجتماع واضافة بعض اسماء التجار التي لم تدرج أسماؤهم في الكشف المعتمد.
واختتم الاجتماع بجولة ميدانية على حسبة السمك للاطلاع على سير العمل فيها.

زراعة رفح تبحث مع مسؤولي الشرطة تسهيل حركة التجار والمزارع 119038751_3338074182938645_6964443774119307381_n 119054338_3338073966272000_5938624996559256997_n
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