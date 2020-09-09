"القدرة": المزارع في الخندق الأول لخدمة شعبه ووطنه في ظل كورونا

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، إن المزارع الفلسطيني يقف في الخندق الأول لخدمة شعبه ووطنه، من خلال توفير السلة الغذائية للمواطنين في ظل جائجة كورونا، مشيداً بصموده وإصراره على المضي في عمله والاستمرار في الإنتاج في كل الظروف والأحيان.

جاءت أقوال القدرة أثناء جولته التفقدية اليوم الأربعاء، لمزارعين الإنتاج النباتي ومربين الإنتاج الحيواني في محافظة شمال قطاع غزة، وذلك برفقة عدد من مسؤولين الوزارة.

وأوضح القدرة أن جولته، تأتي للتعرف عن قرب على احتياجات المزارعين والمربين في ظل الجائحة ولحل أية مشكلات يمكن أن تعيق عملهم، حيث أن الجميع معني بمساعدة القطاع الزراعي للاستمرار في عمله وتجاوز المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أنه وزراته وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عملت منذ انتشار المرض في القطاع على تسهيل حركة المزارعين والمربين والتجار، من أجل توفير المنتجات الزراعية للمستهلكين والمحافظة على استقرار أسعارها.

وجدد وكيل وزارة الزراعة، دعوته للمزارعين والمربين وتجار المنتجات الزراعية كافة، بضرورة التواصل المباشر مع رؤساء لجان الطوارئ في محافظات القطاع المختلفة، للمساعدة في حل مشكلاتهم وتجاوز أي معيقات لعملهم، داعياً إياهم في الوقت ذاته إلى التقيد بالمواعيد المحددة لعملهم والتنقل من وإلى مزارعهم ومراكز التوزيع ونقاط البيع، والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الصادرة عن الجهات المختصة.