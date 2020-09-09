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اطلع الوفد على المصانع العاملة في المدينة الصناعية

الهيئة العامة للمدن الصناعية تعزز تعاونها مع نقابة المهندسين

09 أيلول / سبتمبر 2020 06:46

اطلع الوفد على المصانع العاملة في المدينة الصناعية
اطلع الوفد على المصانع العاملة في المدينة الصناعية

غزة- الرأي

استقبل مدير عام الهيئة العامة للمدن الصناعية التابعة لوزارة الإقتصاد الوطني عماد الحوراني بمقر الهيئة،  وفداً من نقابة المهندسين برئاسة م. ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال.
وقالت وزارة الاقتصاد، إن الحوراني قدم نبذة سريعة عن مهام الهيئة والامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين والتسهيلات الخاصة لأصحاب المصانع والشركات المستثمرة في المنطقة الصناعية التابعة للوزارة.
وقام الوفد بجولة على بعض المصانع العاملة في المدينة الصناعية، واستهل الوفد زيارته لمصنع سرايو الوادية للاطلاع على سير العملية الانتاجية، بالإضافة إلى زيارة مصنع شركة يونيبال 2000 للملابس الجاهزة، وتعرف الوفد على طبيعة صناعة الألبسة الواقية والكمامات، وزيارة مصنع شركة بشير السكسك وشركاه والتعرف على آليات تصنيع مواسير الــ P.P، PVC وبراميل المياه.
وقد أثنى الوفد على جودة الصناعات التي تقوم بها المصانع بالمدينة الصناعية من حيث النظام والترتيب والخدمات التي تقدم للمستثمرين.
يذكر ان مدينة غزة الصناعية تعتبر من أهم المدن الصناعية على مستوى فلسطين من حيث تنوع المنتجات و التطور الصناعي الملحوظ.

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