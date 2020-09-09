الاقتصاد تجري جولة تفتيشية لمحلات بيع الذهب برفح

رفح- الرأي

أجرت وزرة الاقتصاد الوطني جولة تفتيشية على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة رفح.

وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة اجرت جولة ميدانية شملت 8 زيارات لمحلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة رفح.

وأوضحت، أن الجولات التفتيشية تهدف لمتابعة المشغولات المعروضة في محلات الذهب والمجوهرات الثمينة، وللتأكد من عدم وجود حالات خداع للمستهلك، والتحقق من سلامة الذهب، وكذلك التأكد من دمغ جميع المشغولات لدي مديرية المعان الثمينة.

وتم خلال الجولات التأكيد على صحاب المحلات اتباع إجراءات الامن والسلامة خلال البيع والتعامل مع المواطنين.