مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا

غزة- الرأي

تعامل مجمع عدوان الطبي التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بمحافظة شمال غزة، مع أول حالة ولادة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا مساء الأحد الماضي ، حيث تمت الولادة بالطريقة الأمنة حسب البروتوكل المعد مسبقاً لكيفية التعامل مع حالات الولادة بالطرقة الأمنة في ضل تفشي جائحة كورونا.

وأوضح مدير مجمع عدوان الطبي العقيد أحمد الكحلوت، أنه تم تجهيز مكان خاص للولادات الأمنة للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وكذلك التي تحتاج لعمليات قيصرية، منوهاً إلى أنه تم إمداد قسم الولادة بالمجمع بجميع الإحتياجات اللازمة من مستلزمات وأجهزة طبية .

وأشار الكحلوت لتدريب كافة الطواقم الطبية العاملة بمجمع عدوان وبالذات العاملة بقسم الولادة على كيفية التعامل الأمن مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد.