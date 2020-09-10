أمراض ينقلها البعوض.. تعرف على الأعراض وطرق العلاج

تميل الأمراض التي يحملها البعوض إلى الانتشار عن طريق لدغة البعوض المصاب، وعلاوة على ذلك ، فإن الحالات التي تنتقل إلى الناس عن طريق البعوض هي الشيكونغونيا ، وحمى الضنك ، وحمى الملاريا ونادرًا ما تُلاحظ العدوى مثل الحمى الصفراء ومرض فيروس زيكا.

ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth.com" إذا لاحظت أعراضًا مثل الحمى الشديدة - مع قشعريرة ، وآلام في المفاصل ، وآلام عضلية ، والصداع المرتبط بالحمى ، فقد تكون مصابًا بحمى الضنك ، أو الملاريا ، أو الشيكونغونيا؟ بعض هذه العوامل ، التي تسبب الملاريا ، تسبب الشيكونغونيا في أمراض لدى الناس لسنوات عديدة ، ولم يتم رصد عدوى نادرة مثل فيروس زيكا إلا مؤخرًا.

هل كنت تعلم أن التحضر والسفر والنمو السكاني هي العوامل التي زادت من قدرة البعوض على التكاثر وبالتالي تسبب المرض على نطاق واسع، قد يصاب الأشخاص الذين يعملون في الهواء؟الطلق ، والسفر إلى المناطق التي تنتقل فيها الأمراض التي ينقلها البعوض ، وأولئك الذين يعملون في المختبرات مع عينات مصابة من أي ظروف ينقلها البعوض ، وكذلك العاملون في الرعاية الصحية الذين يعتنون بالمرضى المصابين بالعدوى التي ينقلها البعوض.

يمكن أن يحدث انتقال العدوى عن طريق الجلد المجروح أو حتى الإصابة الحادة في الجسم. وبالتالي ، يجب على المرء أن يكون يقظًا وأن يعتني بما يكفي ليعيش حياة صحية، لأن مدى شيوع هذه الأمراض يعتمد على المكان الذي يعيش فيه الناس أو يسافرون ، وفي أي وقت من السنة.

حمى الضنك

قد يعاني المرء من هذا المرض الذي ينقله البعوض بسبب فيروس حمى الضنك. قد تظهر الأعراض بعد ثلاثة إلى أربعة عشر يومًا بعد الإصابة.

قد يشمل ذلك ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام المفاصل والقيء وآلام العضلات والمفاصل وحتى الطفح الجلد، وقد تستغرق فترة التعافي من يومين إلى سبعة أيام، يمكن علاج حمى الضنك بشرب الكثير من السوائل والبقاء رطبًا وتجنب الجفاف. في حالة عدم استمرار الحمى ، يجب إدخال المريض إلى المستشفى وطلب العلاج.

قد تشمل الحمى والتعب وآلام المفاصل والصداع وآلام العضلات وتورم المفاصل والطفح الجلدي. في معظم الحالات ، تتحسن حالة المريض في غضون أسبوع. ومع ذلك ، قد يستمر ألم المفاصل المزعج أحيانًا لأشهر أو حتى سنوات. لدى الشيكونغونيا بعض العلامات المشابهة لزيكا وحمى الضنك ، مما يؤدي إلى تشخيص خاطئ له حيث تميل الأعراض إلى التداخل. وبالتالي ، هناك حاجة إلى تشخيص شامل لنفسه. لا تتجاهل العلامات. بدلاً من ذلك ، اطلب العناية الطبية الفورية.

العلاج: يشمل العلاج شرب الكثير من السوائل ، والبقاء رطباً بشرب كمية كافية من الماء ، وتناول الأدوية التي يوصي بها الطبيب فقط ، واتباع نظام غذائي متوازن. يمكن إعطاء الأدوية المضادة للملاريا وغيرها لعلاج الحمى للمرضى الذين يعانون من الملاريا.

اتبع هذه الإجراءات الوقائية وحافظ على لياقتك وسلامتك



يجب عليك اختيار الشاشات على الأبواب والنوافذ ، ولا تنس إصلاح الشاشات المكسورة أو التالفة على الفور.

ضع حواجز على الأبواب والنوافذ غير المكسوة ، حيث لن يتمكن البعوض من دخول المنزل.

يجب استخدام الناموسية فوق الأسرة دون أن تفشل ، خاصة إذا كان هناك أطفال في المنزل.

حدد الوقت بالخارج في الصباح الباكر أو في المساء ، عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا.

لا تمنح البعوض أماكن للتكاثر.

يمكن للقاحات أن تمنع بعض الأمراض التي ينقلها البعوض مثل حمى الضنك.