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زوجان يعلنان جنس مولودهما على واجهة برج خليفة

10 أيلول / سبتمبر 2020 07:53

زوجان يعلنان جنس مولودهما على واجهة برج خليفة
زوجان يعلنان جنس مولودهما على واجهة برج خليفة

 أقام زوجان عربيان بدولة الإمارات، طريقة مبتكرة للكشف عن جنس مولودهما.

واتخذ الوالدان من واجهة برج خليفة منصة للاعلان عن جنس مولودهما الثاني، والذي يعد الحفل الأول من نوعه للإعلان عن جنس مولود.

ونشر الزوجان النشطان على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهما بصحبة أصدقائهما وزوار المنطقة وهم ينظرون إلى واجهة البرج التي تزينت بالألوان، ثم بدأ العد التنازلي لينتهي المقطع بأن ظهرت عبارة "إنه ذكر" على واجهة البرج، وسط فرحة الزوجين الممزوجة بدموع الفرح.

واستقطب المقطع المصور عددا كبيرا من المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تخطى معدل المشاهدات على منصة "يوتيوب" أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة خلال بضع ساعات من وقت نشره.

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