مطعم يتحدى الزبائن بسندوتش البرجر وزنه 11 كيلو من اللحم

تتبع الكثير من المطاعم طرق مختلفة لجذب الزبائن لها، من خلال تقديم أطعمة غريبة، أو غير متوقعة، أملاً منهم في جذبهم والكسب وتحقيق الشهرة.

هذ ما فعله مطعم للوجبات السريعة في إنجلترا بعد تقديمه تحدي لمن يستطيع تناول سندوتش عملاق من البرجر يصل وزنه إلى 11 كيلو غرام.

في التفاصيل، أعلن المطعم على تحدي بعدم قدرة أحد من زبائنه على الفوز بتحدي تناول سندوتش عملاق يحتوي على أكثر من 30 ألف سعرة حرارية.

ويحتوي السندويتش الضخم على 56 قطعة من لحم البرغر، أو ما يبلغ وزنه نحو 11 كيلو غرام من لحم البقر، و20 شريحة من الجبن، فضلاً عن الخضراوات والخبز الخاص.

سندوتش البرجر

في تصريحات صحافية، يقول كايل بارلو صاحب مطعم الوجبات السريعة، بمدينة وركينغتون في شمال غرب إنجلترا، إن مجرد تناول كمية الجبن التي يحتويها السندويتش فقط، والتي تعادل 2000 سعرة حرارية، سيكون تحدياً بحد ذاته لمن يحاول الفوز بالسندويتش مجاناً.

ويكمل: "أنا متأكد بنسبة 100% من عدم قدرة أحد على إكمال تناول هذا السندويتش، عرضنا الكثير من التحديات هنا وهناك لكن هذه المرة أردنا بناء حاجز يصعب تحطيمه".

ومن المقرر أن يُعرض التحدي أمام الزبائن مرة كل أسبوع، حيث تم تخصيص أيام الاثنين من كل أسبوع، على أن يدفع من يرغب في تجربة إكمال تناول السندويتش الذي يحتوي على سعرات حرارية تكفي الشخص البالغ لمدة أسبوعين، خلال ساعة واحدة، مبلغ 30 جنيهاً استرلينياً، تُرد في حال فوزه في التحدي.

السوشيال ميديا

رد الفعل عبر منصات التواصل الإجتماعي، فور الإعلان عن التحدي أثار موجة من الجدل حول غرابة التحدي وحجم السندوتش، فمنهم من اعلن قدرته على خوض التحدي وإتمامه، والبعض الآخر، وجد ان الهدف من هذا التحدي هو الترويج والإعلان للمحل.

وختم مدير المطعم حديثه، قائلاً: "نتطلع إلى الانطلاق ونأمل أن يقبل الكثير من الناس التحدي ويجربوه، فقد كان لدينا العديد من الأشخاص الذين حاولوا خوض التحديات السابقة أو خوض التحدي الأخير وكانوا في حالة صدمة عندما رأوا ذلك لأنهم قللوا من تقدير الحجم، ولكن يمكن القول أن هذا التحدي الجديد هو ثلاثة أضعاف الحجم السابق".