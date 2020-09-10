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الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

10 أيلول / سبتمبر 2020 08:42

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فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يزداد تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد اليوم الخميس، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، لتصبح الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.

وذكرت الدائرة في بيان لها، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لتصبح أقل حده مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار.

وبين أنه يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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