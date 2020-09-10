وكالة الرأي الفلسطينية "كورونا" يتسبب بوفاة امرأة وجنينها في قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية مطعم يتحدى الزبائن بسندوتش البرجر وزنه 11 كيلو من اللحم وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يكتسح ريال مدريد ويسجل رقماً قياسياً عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية دوري أمم أوروبا.. فرنسا "تتعملق" ورونالدو يتألق وبلجيكا تحلق وكالة الرأي الفلسطينية تواصل أعمال الصيانة والإصلاحات في مرفقات ملعب فلسطين وأرضيته وكالة الرأي الفلسطينية وداعاً لمفاتيح المنازل ..الهواتف الذكية لفتح باب المنزل وكالة الرأي الفلسطينية زوجان يعلنان جنس مولودهما على واجهة برج خليفة وكالة الرأي الفلسطينية ما هي السكتة الدماغية الصغيرة وكيف تحدد أعراضها؟ وكالة الرأي الفلسطينية أمراض ينقلها البعوض.. تعرف على الأعراض وطرق العلاج
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وتعاملت مع79 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن

النيابة العامة تحقق في 146 قضية متنوعة

10 أيلول / سبتمبر 2020 09:08

النيابة العامة تحقق في 146 قضية متنوعة
النيابة العامة تحقق في 146 قضية متنوعة

غزة- الرأي

قالت النيابة العامة إنها  حققت في146 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة أمس الأربعاء، شملت 56 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وأفادت النيابة العامة خلال الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي،  أنها تعاملت مع 7 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة،عدا عن تعاملها مع 4 قضايا  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .   

كماذكرت النيابة العامة خلال تقريرها ليوم امس الأربعاء، أنها تعاملت مع79 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأضافت النيابة العامة أنها اتخذت وفق المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، في حين  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 24 متهم على مختلف القضايا المذكورة.
فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟